За одно и тоже время катер может проплыть 64 км по течению или 54 км по озеру

Гость: Гость:

Пусть течение река было Vкм/ч .а собствений скорость катера было Uкм/ч. то за t ч катер проплыть (V+U) *t км которое =64 км. . Катер за t ч -ов по озеру проплыть Ut км .которое = 54 км. Vt+Ut =64 Ut=54 Vt+54=64 Vt=10 t=10/V .За 10/V часу катер может проплыть 64 км по течению или 54 км по озеру . ответ да.