За одно и тоже время катер может проплыть 64 км по течению или 54 км по озеру

Алгебра
За одно и тоже время катер может проплыть 64 км по течению или 54 км по озеру
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть   течение  река  было  Vкм/ч    .а  собствений  скорость   катера   было  Uкм/ч.   то  за   t  ч  катер   проплыть   (V+U) *t  км которое =64 км.             .   Катер  за  t ч -ов    по озеру   проплыть  Ut км  .которое  =  54 км.                                                           Vt+Ut =64    Ut=54   Vt+54=64   Vt=10    t=10/V  .За 10/V  часу   катер  может  проплыть  64 км по  течению или  54  км по  озеру .   ответ    да.
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