Какая столица Кордирьера? (Северная Америка)
География
Какая столица Кордирьера? (Северная Америка)
Ответ(ы):
Гость:
Это же горы как у гор может быть столица.
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