Какая связь существовала между экономическим развитием отдельных земель и полит??ческой раздробленности
История
Какая связь существовала между экономическим развитием отдельных земель и полит??ческой раздробленности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некоторые княжество живя отдельно развивались лучше. Пример Великий Новгород. Это княжество отдельно заключала союзы с другими государствами так как они имели выход к морю вся продукция поставлялась им,а после того как они были включены в состав Империи им пришлось делить продукцию
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