Какая связь существовала между экономическим развитием отдельных земель и полит??ческой раздробленности

История
Какая связь существовала между экономическим развитием отдельных земель и полит??ческой раздробленности
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некоторые княжество живя отдельно развивались лучше. Пример Великий Новгород. Это княжество отдельно заключала союзы с другими государствами так как они имели выход к морю вся продукция поставлялась им,а после того как они были включены в состав Империи им пришлось делить продукцию  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
∫(x^-4- x^-3 - 3x^-2 +1)dx
Ответить
Английский язык
Напишите 18 вежливых слов на английском и с переводом на русский (спасибо пожалуйс??а благодарю)
Ответить
Окружающий мир
Что такое эпоха древнего мира детским языком
Ответить
Геометрия
Помогите пожалуйста! задача 1 . Три стороны треугольника равны 3 см,8 см, и 7 см ,найдите площадь треугольника. задача 2.сумма двух углов равно...
Ответить
Математика
5 : 7 разделить с остатком
Ответить