Какая связь существовала между экономическим развитием отдельных земель и полит??ческой раздробленности

Гость: Гость:

Некоторые княжество живя отдельно развивались лучше. Пример Великий Новгород. Это княжество отдельно заключала союзы с другими государствами так как они имели выход к морю вся продукция поставлялась им,а после того как они были включены в состав Империи им пришлось делить продукцию