Какая вода:морская,речная,дождевая,снеговая,колодезная,водопроводная--содержит наибольшее количество примесей?Какая из них по содержанию примесей ближе к дистиллированной.

Химия

Какая вода:морская,речная,дождевая,снеговая,колодезная,водопроводная--содержит наибольшее количество примесей?Какая из них по содержанию примесей ближе к дистиллированной.

Автор: Гость