Какая вода:морская,речная,дождевая,снеговая,колодезная,водопроводная--содержит наибольшее количество примесей?Какая из них по содержанию примесей ближе к дистиллированной.
Химия
Какая вода:морская,речная,дождевая,снеговая,колодезная,водопроводная--содержит наибольшее количество примесей?Какая из них по содержанию примесей ближе к дистиллированной.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больше всего имеет примесей вода(водопроводная) А ближе к дистиллированной вроде колодезная
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