Какая загадка с одгадкой большой

Гость: Гость:

1) Загадка: На чёрном снегу лежали морковка и шарф. Их никто не бросил специально и не забыл. Как они там оказались, и почему снег чёрный? Ответ: Снеговику пуговки сделали из угля. Он растаял, уголь размыло, он въелся в снег, и снег стал чёрным. 2) Загадка: Почему на часах стрелки идут по часовой стрелке, а не наоборот? Ответ: Именно так движется тень в самых первых часах - солнечных. А затем уже механические часы скопировали направление движения стрелок. Кстати, в Южном полушарии все наоборот - тень в солнечных часах движется против часовой стрелки. 3) Загадка: Известно, что среди девяти монет есть одна фальшивая, у которой вес меньше чему у остальных. Как с помощью чашечных весов за два взвешивания определить фальшивую монету? Ответ: 1-е взвешивание: 3 и 3 монеты. Фальшивая монета в той кучке, которая меньше весит. Если равны, то фальшивка в третьей кучке. 2-е взвешивание: Из кучки с наименьшим весом сравниваются 1 и 1 монета. Если равны, то фальшивка - оставшаяся монета.