Какая загадка с одгадкой большой

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Какая загадка с одгадкой большой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Загадка: На чёрном снегу лежали морковка и шарф. Их никто не бросил специально и не забыл. Как они там оказались, и почему снег чёрный?  Ответ:  Снеговику пуговки сделали из угля. Он растаял, уголь размыло, он въелся в снег, и снег стал чёрным.  2) Загадка:  Почему на часах стрелки идут по часовой стрелке, а не наоборот? Ответ:  Именно так движется тень в самых первых часах - солнечных. А затем уже механические часы скопировали направление движения стрелок. Кстати, в Южном полушарии все наоборот - тень в солнечных часах движется против часовой стрелки. 3) Загадка:  Известно, что среди девяти монет есть одна фальшивая, у которой вес меньше чему у остальных. Как с помощью чашечных весов за два взвешивания определить фальшивую монету? Ответ:  1-е взвешивание: 3 и 3 монеты. Фальшивая монета в той кучке, которая меньше весит. Если равны, то фальшивка в третьей кучке. 2-е взвешивание: Из кучки с наименьшим весом сравниваются 1 и 1 монета. Если равны, то фальшивка - оставшаяся монета.
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