Выпишите устаревшие слова. Что они обозначают? Дружина,кочет,купец,день,граф,фон??ан,комсомол,аршин,солнце,публика,гнездо,литература,октябренок,жмурки,извозчик,врата,гумно,князь,церковь,реформа,собор,дискуссия,менеджер,раб,взг...

Русский язык
Выпишите устаревшие слова. Что они обозначают? Дружина,кочет,купец,день,граф,фон??ан,комсомол,аршин,солнце,публика,гнездо,литература,октябренок,жмурки,извозчик,врата,гумно,князь,церковь,реформа,собор,дискуссия,менеджер,раб,взгляд,радиус.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дружина, кочет, купец, граф, комсомол, аршин, октябренок, жмурки, извозчик, врата, гумно,князь, раб,
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