У тебя есть 9 литровое ведро и 4 литровый бидон Набери с помощью 6 литров воды из речки

Гость: Гость:

Набираем в ведро воды. Из ведра вылеваем воду в бидон. У нас осталось в ведре 5литров. Выливаем их в сосуд куда набираем воду. Затем опять набираем в ведро воды и в пустой бидон наливаем воду. После из бидона выливаем воду(тем временем у нас в ведре 5литров воды) и опять наливаем из ведра в бидон воду. Из этого следует что в ведре остался 1литр воды. Выливаем ее в сосуд, где у нас уже налито 5литров. Получается ровно 6литров