Рассмотри таблицу и ответь с её помощью на следующие вопросы что собирали маша и миша ?сколько грибов нашла маша ? сколько грибов нашёл миша ? что обозначено в таблице с помощью вопросительного знака .Сформулируй задачу по данн...

Математика
Рассмотри таблицу и ответь с её помощью на следующие вопросы что собирали маша и миша ?сколько грибов нашла маша ? сколько грибов нашёл миша ? что обозначено в таблице с помощью вопросительного знака .Сформулируй задачу по данной краткой записи ,имеющий вид таблицы
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Гость:
Сфотографируйте таблицу пожалуйста и я вам обязательно помогу :)
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