Какая зависимость существует между осадками, температурами, поясами атмосферног?? давления, рельефом и господствующими ветрами
География
Какая зависимость существует между осадками, температурами, поясами атмосферног?? давления, рельефом и господствующими ветрами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поднимаясь вверх теплый воздух охлаждается и достигает точки насыщения, образуются облака и выпадает дождь. Как правило ,в горных районах осадков выпадает больше на наветренных склонах Господствующий ветер, дующий с океана ,тоже несет много осадков. Существует зависимость между поясами атмосферного давления и количеством осадков. У экватора — в поясе низкого давления — постоянно нагретый воздух; поднимаясь вверх, он охлаждается и насыщается.
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