8. Розв'яжіть нерівність |2х + 5| ≤ 10 9. Розв'яжіть нерівність (х –3) (х + 6) lt; 0
Алгебра
8. Розв'яжіть нерівність |2х + 5| ≤ 10 9. Розв'яжіть нерівність (х –3) (х + 6) lt; 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|2x+5|=10 ??? 2x+5=10 2x=10-5 2x=5 x=5/2 x=2,5 2*2,5+5=10 10=10 Ответ.2,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние между двумя аэродромами равно 240 км . когда один самолёт со скоростью 4 ??м/мин пролетел 10% всего расстояния , за ним вылетел второй с...
Другие предметы
Математика