8. Розв'яжіть нерівність |2х + 5| ≤ 10 9. Розв'яжіть нерівність (х –3) (х + 6) lt; 0

Алгебра
8. Розв'яжіть нерівність |2х + 5| ≤ 10 9. Розв'яжіть нерівність (х –3) (х + 6) lt; 0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|2x+5|=10 ??? 2x+5=10 2x=10-5 2x=5 x=5/2 x=2,5 2*2,5+5=10 10=10 Ответ.2,5
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