В шкафу висели рубашки, из которых 1/3 были белого цвета, а 5 рубашек-чёрного. Скольк?? всего рубашек было в шкафу, если 50% из них были ни белые, ни чёрные?

Математика

В шкафу висели рубашки, из которых 1/3 были белого цвета, а 5 рубашек-чёрного. Скольк?? всего рубашек было в шкафу, если 50% из них были ни белые, ни чёрные?

Автор: Гость