Сколько секунд, минут, часов, дней в годе? Пожалуйста. Зареннее спасибо!!!
Окружающий мир
Сколько секунд, минут, часов, дней в годе? Пожалуйста. Зареннее спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дней 365, часов 8760, минут 525600, секунд 31536000
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