Уміня пишиця з двома н

Українська мова
Уміня пишиця з двома н
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так, і не пишиця, а пишиться))))
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