Найдите область определений: y=√((x-1)(x+2)^2 )

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Подкоренное выражение должно быть неотрицательным, одно из них стоит в квадрате, оно всегда неотрицательно, а выражение х-1 больше или равно 0, значит х больше или равно 1, х принадлежит промежутку от 1 до +бесконечности (около 1 скобочка квадратная)