20баллов Внесите множитель под знак корня 4 Если xlt;0 X -3 Вынесите множитель из ??од корня если a0

Математика
20баллов Внесите множитель под знак корня 4 Если xlt;0 X -3 Вынесите множитель из ??од корня если a0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4√5 = √16√5 = √16*5 = √80 -3√6 = √(-3)² * 6 = √9*6 = √54 √48 = √16*3 = √16*√3 = 4√3 √175 = √25*7=√25*√7 = 5√7 √12а² = √4*3*а² = 2а√3 х√2 = √(-х)²*2 = √2х²
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