20баллов Внесите множитель под знак корня 4 Если xlt;0 X -3 Вынесите множитель из ??од корня если a0

Математика

20баллов Внесите множитель под знак корня 4 Если xlt;0 X -3 Вынесите множитель из ??од корня если a0

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