Какая масса соли образуется в результате взаимодействия 8гр. вещества, с протонным числом 20, с бромом?
Химия
Какая масса соли образуется в результате взаимодействия 8гр. вещества, с протонным числом 20, с бромом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вещество с протонным числом 20 - это Кальций ; он реагирует в количестве 0,2моль; соль, которая образуется - кальций бромид CaBr2 , ее массу найдем за формулой : m (CaBr2)=количество вещества(CaBr2)*М(CaBr2) М(CaBr2)=200г/моль; кол-во вещества определяем за уравнением: Ca + Br2 = CaBr2 за уравнением кол-ва веществ кальция и соли соотносятся как 1:1, поэтому кол-во вещества соли = 0,2моль m (CaBr2)= 0,2моль * 200г/моль=40г
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