масса 2 м стального троса 4,63 кг какова длина троса в мотке массой 50 кг
Алгебра
масса 2 м стального троса 4,63 кг какова длина троса в мотке массой 50 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса одного метра троса 4,63/2=2,315 50/2,315=21,59 м - всего в мотке
Гость:
можно решить так 2м - 4,63кг х м - 50кг 4,63х=50*2 х = 100 / 4,63 м если нужно округлить, то получится 21,6м
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