масса 2 м стального троса 4,63 кг какова длина троса в мотке массой 50 кг

масса одного метра троса 4,63/2=2,315 50/2,315=21,59 м - всего в мотке

Гость: Гость:

можно решить так 2м - 4,63кг х м - 50кг 4,63х=50*2 х = 100 / 4,63 м если нужно округлить, то получится 21,6м