К какой из трёх групп организмов населяющих мировой океан относится устрица, треска, акула, креветка?
Українська література
К какой из трёх групп организмов населяющих мировой океан относится устрица, треска, акула, креветка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
устрица или если другой вариант ответа нужен а) устрица — бентос; б, в) треска и акула — нектон; г) креветка — планктон. ответ А
Гость:
устрица — бентос; треска и акула — нектон; креветка — планктон.
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