К какой из трёх групп организмов населяющих мировой океан относится устрица, треска, акула, креветка?

Українська література
К какой из трёх групп организмов населяющих мировой океан относится устрица, треска, акула, креветка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
устрица или если другой вариант ответа нужен  а) устрица — бентос;  б, в) треска и акула — нектон;  г) креветка — планктон.                ответ А
Гость:
 устрица — бентос;   треска и акула — нектон;   креветка — планктон.              
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