Какое проверочное слово к словам: указ,картошка,малышка,крошка,занавеска,прическа,завязка,фляжка,площадка,маска
Русский язык
Какое проверочное слово к словам: указ,картошка,малышка,крошка,занавеска,прическа,завязка,фляжка,площадка,маска
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Указ - указывать,малышка-мал, прическа - чешет,завязка - завязывать, фляжка - фляжечка,площадка - площади; картошка - картошина,крошка - крошить,маска- масочка,занавеска - занавесь
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