Какое проверочное слово к словам: указ,картошка,малышка,крошка,занавеска,прическа,завязка,фляжка,площадка,маска

Русский язык
Какое проверочное слово к словам: указ,картошка,малышка,крошка,занавеска,прическа,завязка,фляжка,площадка,маска
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Указ - указывать,малышка-мал, прическа - чешет,завязка - завязывать, фляжка -  фляжечка,площадка - площади; картошка - картошина,крошка - крошить,маска- масочка,занавеска - занавесь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
партийные системы 1)однопартийная- сущность партиии-примеры стран 2)двухпартийная- сущность партиии-примеры стран 3)многопартийная- сущность партии...
Ответить
Алгебра
4 БЛОКНОТА И 3 РУЧКИ СТОЯТ 90 КОП А 3 БЛОКНОТА ДОРОЖЕ 2 РУЧЕК НА 25 КОП НАЙДИТЕ ЦЕНУ БЛОКНОТА И ЦЕНУ РУЧКИ. РЕШИТЕ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ . ПОЖАЛЙСТА .
Ответить
Математика
Длина радиуса круга 45мм. Какую длину имеет наибольший отрезок, который может уместиться в круге?
Ответить
Қазақ тiлi
Написати текст-опис на тему "Ромашка"
Ответить
Математика
В зале стоят одинаковые скамейки.Если на каждую скамейку посадить двоих учеников,то семи ученикам не хватит мест.Если же на каждую скамейку сядут 3...
Ответить