Горе нации, что разъята на части, каждая из которых мнит себя нацией. Объясните смысл высказывания?
География
Горе нации, что разъята на части, каждая из которых мнит себя нацией. Объясните смысл высказывания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот была в самой Росссии гражданская война.Столько горя,смертей,бед,сколько лет прошло...И признали,что это была ошибка...вернулись почти к тому же капитализму уже другой идеологии и строю который избегали. Теперь брат на брата,одно сообщество на другое...ещё и на самом Африканском континенте..Мы уже удостоверились, что имеет в виду и собственную выгоду,возвышение,возможности...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
К какой из трёх групп организмов населяющих мировой океан относится устрица, треска, акула, креветка?
Русский язык
Какое проверочное слово к словам: указ,картошка,малышка,крошка,занавеска,прическа,завязка,фляжка,площадка,маска
География
партийные системы 1)однопартийная- сущность партиии-примеры стран 2)двухпартийная- сущность партиии-примеры стран 3)многопартийная- сущность партии...