Горе нации, что разъята на части, каждая из которых мнит себя нацией. Объясните смысл высказывания?

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Вот была в самой Росссии гражданская война.Столько горя,смертей,бед,сколько лет прошло...И признали,что это была ошибка...вернулись почти к тому же капитализму уже другой идеологии и строю который избегали. Теперь брат на брата,одно сообщество на другое...ещё и на самом Африканском континенте..Мы уже удостоверились, что имеет в виду и собственную выгоду,возвышение,возможности...