из точки проведены две касаетльные к окружности. Найдите градусную меру большей дуги окружности ,лежащей между точками касания, если угол между касательными равен 72 градуса

Алгебра
из точки проведены две касаетльные к окружности. Найдите градусную меру большей дуги окружности ,лежащей между точками касания, если угол между касательными равен 72 градуса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
градусную меру меньшей дуги находим из четырехугольника, получившегося из двух касательных и двух радиусов. 360-90-90-72=108. больший угол равен 360-108=252
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