из точки проведены две касаетльные к окружности. Найдите градусную меру большей дуги окружности ,лежащей между точками касания, если угол между касательными равен 72 градуса

Алгебра

из точки проведены две касаетльные к окружности. Найдите градусную меру большей дуги окружности ,лежащей между точками касания, если угол между касательными равен 72 градуса

Автор: Гость