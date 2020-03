Какие 3 пословицы можно написать на тему хобби

Гость: Гость:

Если у тебя Тема английский ,то я с переводом. Плохой работник с инструментами не в ладу-a bad workman quarrels with his tools. Хорошая наковальня молота не боится- A good anvil does not tear the hammer . Доброе дело даром ни пропадет- A good deed is never lost