Какие 3 пословицы можно написать на тему хобби
Английский язык
Какие 3 пословицы можно написать на тему хобби
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если у тебя Тема английский ,то я с переводом. Плохой работник с инструментами не в ладу-a bad workman quarrels with his tools. Хорошая наковальня молота не боится- A good anvil does not tear the hammer . Доброе дело даром ни пропадет- A good deed is never lost
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