Какие антропогенные и природные условия и явления оказывают неблагоприятное воз??ействие на почвы?

География
Какие антропогенные и природные условия и явления оказывают неблагоприятное воз??ействие на почвы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Эрозия почв 2)Химическое воздействие 3)Опустынивание  4)Пересыхание водоемов
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