Какие антропогенные и природные условия и явления оказывают неблагоприятное воз??ействие на почвы?
География
Какие антропогенные и природные условия и явления оказывают неблагоприятное воз??ействие на почвы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Эрозия почв 2)Химическое воздействие 3)Опустынивание 4)Пересыхание водоемов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найдите углы при основании МП равнобедренного треугольника МОП если МК его биссе??триса и угол ОКМ равен 96 градусов
Биология
Математика
Математика