Какие бывают натуральные числа?
Математика
Какие бывают натуральные числа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Натуральные числа - это по сути числа, используемые для подсчета (раз, два, три) или нумерации (первый, второй, третий) чего-либо. Они возникают "натуральным" путем, то есть во время счета, а не из формулы. Они просто используются в счете. Натуральное число не может быть отрицательным (-2) или дробным (1,5 либо 26). Еще существует понятие ряда натуральных чисел. Это как раз когда ты считаешь подряд и они идут в правильном порядке. То есть 5, 8, 3 - не натуральный ряд чисел.
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