Какие черты приспособлены к климатическим условиям европиодной расы

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Характерные признаки включают, прежде всего, ортогнатное лицо, которое существенно выступает вперёд в горизонтальной плоскости. Волосыпрямые или волнистые, как правило мягкие (в частности у северных групп),глаза имеют широкий разрез, хотя глазная щель бывает небольшой, нос средне или сильновыступающий с высоким переносьем, губы тонкие или умеренно толстые, сильный или средний рост волос на лице и теле. Широкие кисти рук истопы. Цвет кожи, волос и глазразнообразный: от очень светлых оттенков у северных групп, до очень тёмных у южных и восточныхпопуляций