Какие черты русского национального характера подчёркивает Лесков в образе своег?? героя?

Литература
Какие черты русского национального характера подчёркивает Лесков в образе своег?? героя?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стойкость характера, большая сила и любовь к родине
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