Какие чувства испытывает герой после разрыва с Асей? (Тургенев "Ася")

Гость: Гость:

Господин Н.Н.впервые встретился с чем-то настоящим. Этим чем-то оказалась Ася. После их расставанья он был опустошён, но не показывал на то виду. "У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего: оно не напомнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее, и то ни день, а мгновение".