Какие чувства испытывает герой после разрыва с Асей? (Тургенев "Ася")
Литература
Какие чувства испытывает герой после разрыва с Асей? (Тургенев "Ася")
Ответ(ы):
Гость:
Господин Н.Н.впервые встретился с чем-то настоящим. Этим чем-то оказалась Ася. После их расставанья он был опустошён, но не показывал на то виду. "У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего: оно не напомнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее, и то ни день, а мгновение".
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