Составить уравнение прямой, которая проходит через точку С(3; -1) и угловой коэффициент которой равен 1
Геометрия
Составить уравнение прямой, которая проходит через точку С(3; -1) и угловой коэффициент которой равен 1
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