С помощью тонкойинити измерьте длину окрудности,измерьте длинну диаметра.Найдит?? отношение длины окружности к длине диаметра и сравните полученный результат с числом П.?

Математика

С помощью тонкойинити измерьте длину окрудности,измерьте длинну диаметра.Найдит?? отношение длины окружности к длине диаметра и сравните полученный результат с числом П.?

Автор: Гость