С помощью тонкойинити измерьте длину окрудности,измерьте длинну диаметра.Найдит?? отношение длины окружности к длине диаметра и сравните полученный результат с числом П.?
Математика
С помощью тонкойинити измерьте длину окрудности,измерьте длинну диаметра.Найдит?? отношение длины окружности к длине диаметра и сравните полученный результат с числом П.?
Ответ(ы):
Гость:
Длина окружности мячика равна 15,7 см, длина диаметра равна 5 см 15,7:5=3,14 число π = 3,14......
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