Дробь две третьих умножили на шесть
Математика
Дробь две третьих умножили на шесть
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С помощью тонкойинити измерьте длину окрудности,измерьте длинну диаметра.Найдит?? отношение длины окружности к длине диаметра и сравните полученный...
Математика
На одну чашу весов поставлены гири массой по 5 кг,а на другую - по 3 кг,всего 24 гири.В??сы находятся в равновесии.Сколько гирь находится на одной ...
Математика
Заполнит таблицу ширина прямоугольника 3 см.? дм 5 м периметр прямоугольника ?см. ? дм. 22м площадь прямоугольника ? см квадрат. 56 дм кв. ? м кв
Русский язык