Какие два канала соединяют город санкт-петербург?
География
Какие два канала соединяют город санкт-петербург?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Река Мойка и Канал Грибоедова, они пересекают довольно большую часть города и соединяются.
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