Какие есть единицы площади, единицы объема?
Математика
Какие есть единицы площади, единицы объема?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный километр объёма: всё тоже только в кубе (кубических миллиметров, сантиметров и так далее)
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