Какие языковые средства характерны для разговорного стиля? Варианты ответов: 1.??олстенный, сестрица, лгунишка. 2.Акт милосердия, демократизация общества, народные избранники. 3.Шепот деревьев, сердце тоскует, хоровод звезд...

Гость: Гость:

Языковые средства разговорного стиля: эмоциональность, выразительность разговорной лексики, слова с суффиксами субъективной оценки; употребление неполных предложений, вводных слов, слов-обращений, междометия, модальные частицы, повторы, инверсия и т. д.