Какие языковые средства характерны для разговорного стиля? Варианты ответов: 1.??олстенный, сестрица, лгунишка. 2.Акт милосердия, демократизация общества, народные избранники. 3.Шепот деревьев, сердце тоскует, хоровод звезд...
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Какие языковые средства характерны для разговорного стиля? Варианты ответов: 1.??олстенный, сестрица, лгунишка. 2.Акт милосердия, демократизация общества, народные избранники. 3.Шепот деревьев, сердце тоскует, хоровод звезд. 4.Довожу до вашего сведения, принять меры. 5.Итак, следовательно, во-первых, наоборот.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Языковые средства разговорного стиля: эмоциональность, выразительность разговорной лексики, слова с суффиксами субъективной оценки; употребление неполных предложений, вводных слов, слов-обращений, междометия, модальные частицы, повторы, инверсия и т. д.
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