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Log2 ^6+log2^ 3- log2^ 9
Математика
Log2 ^6+log2^ 3- log2^ 9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Log₂6+log₂3-log₂9=log₂(6*3/9)=log₂2=1
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