Написать текст на тему: лес 6-8 предложений Использовать в тексте два стиля. И указать эти стили

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Лес — экологическая система, в которой главной жизненной формой являются деревья. Такое определение леса дает один словарей. Но разве можно этими сухими словами описать, что такое лес? Лес-это не просто деревья, кустарники. Лес-это многообразная интересная жизнь. Юркие белки, копошащиеся насекомые, многоголосый хор птиц-вот что видит и слышит человек, приходя в лес. Сладкий запах прелой листвы, ягод, грибов, цветов-вот настоящий лес. И ни какое определение не передаст этого. (Первое предложение- научный стиль, все остальные-художественный)