Свойства чистого воздуха

Окружающий мир
Свойства чистого воздуха
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прозрачен,не имеет цвета и запаха,при охлождение воздуха -сжимается.
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