Сколько не напрягаю мозг, не могу решить эту задачу. Помогите))) И с подробным решением если можете. Капитан Врунгель в порту загрузил 39 кг авокадо. В первом ящике было в 1,5 раз больше авокадо, чем во втором, но на 4 меньше,...

Математика
Сколько не напрягаю мозг, не могу решить эту задачу. Помогите))) И с подробным решением если можете. Капитан Врунгель в порту загрузил 39 кг авокадо. В первом ящике было в 1,5 раз больше авокадо, чем во втором, но на 4 меньше, чем в третьем. Сколько кг авокадо было в каждом ящике?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х кг - количество авокадо во втором ящике 1,5х+х + (1,5х-4)=39 4х-4=39 4х=43 х=10,75 кг во втором ящике 10,75*1,5=16,125 16,125-4=12,125 10,75+16,125+12,125=39 кг
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