Сколько не напрягаю мозг, не могу решить эту задачу. Помогите))) И с подробным решением если можете. Капитан Врунгель в порту загрузил 39 кг авокадо. В первом ящике было в 1,5 раз больше авокадо, чем во втором, но на 4 меньше,...

Математика

Сколько не напрягаю мозг, не могу решить эту задачу. Помогите))) И с подробным решением если можете. Капитан Врунгель в порту загрузил 39 кг авокадо. В первом ящике было в 1,5 раз больше авокадо, чем во втором, но на 4 меньше, чем в третьем. Сколько кг авокадо было в каждом ящике?

Автор: Гость