Продолжи ряд на 3 числа сохраняя закономерность 0 36 72 108... 5 6 8 11 15 20... 1 3 7 15 31 63...
Математика
Продолжи ряд на 3 числа сохраняя закономерность 0 36 72 108... 5 6 8 11 15 20... 1 3 7 15 31 63...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0 36 72 108, 180 288 476 5 6 8 11 15 20, 26 33 41 1 3 7 15 31 63, 127 235 471 Пожалуйста
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