В зоопарке были жирафы и страусы. У них вместе было 44 ноги и 30 глаз. Сколько было жи??афов и страусов отдельно?
Математика
В зоопарке были жирафы и страусы. У них вместе было 44 ноги и 30 глаз. Сколько было жи??афов и страусов отдельно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 страусов 7 жирафов
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