В зоопарке были жирафы и страусы. У них вместе было 44 ноги и 30 глаз. Сколько было жи??афов и страусов отдельно?

Математика

В зоопарке были жирафы и страусы. У них вместе было 44 ноги и 30 глаз. Сколько было жи??афов и страусов отдельно?

Автор: Гость