Найдите значение выражений 48m -13m-876 если m= 17
Математика
Найдите значение выражений 48m -13m-876 если m= 17
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48*17-13*17-876=816-221-876=-281
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