Закодируйте с помощью ASII кода номера группы свою фамилию я Ахмедов из группы 1 д 2

Информатика
Закодируйте с помощью ASII кода номера группы свою фамилию я Ахмедов из группы 1 д 2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двоичный код:000011100010111100101111000101000000111000101100000110010000111000101111 0001111000001110001011100010110000001110001011100001111000001110001011100 0011101000011100010111000101110000011100010111000011011000101000000111000 1011100010000100001110001011100010000000010100000011100010111000011100000 0111000101111000110010000111000101111000111000000111000101110001011110000 1110001011100010111100001110001011110010101100010100000110100001010000001 11000101110000111010001010000011011
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Если закачать в сосуд кислород разной концентрации,но одним давлением,смешается ??и он,или будет слоями
Ответить
Русский язык
Значение выражения глубокие знания
Ответить
Русский язык
Слова с удвоенной буквой из 2 слогов
Ответить
Қазақ тiлi
Бір аптада неше күн бар?Бір аптада ....күн бар.Бір тəулікте неше сағат бар?Бір тəулі??те....сағат бар.Бір сағатта неше минут бар?Бір сағатта....мин...
Ответить
Алгебра
-x^2+3=0 чему равен x?
Ответить