Закодируйте с помощью ASII кода номера группы свою фамилию я Ахмедов из группы 1 д 2
Информатика
Закодируйте с помощью ASII кода номера группы свою фамилию я Ахмедов из группы 1 д 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двоичный код:000011100010111100101111000101000000111000101100000110010000111000101111 0001111000001110001011100010110000001110001011100001111000001110001011100 0011101000011100010111000101110000011100010111000011011000101000000111000 1011100010000100001110001011100010000000010100000011100010111000011100000 0111000101111000110010000111000101111000111000000111000101110001011110000 1110001011100010111100001110001011110010101100010100000110100001010000001 11000101110000111010001010000011011
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