-x^2+3=0 чему равен x?

Алгебра
-x^2+3=0 чему равен x?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-х^2=-3 х^2=3 х= +- корень из 3
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