Подберите коэффициенты в уравнении методом электронного баланса, в ответе укажите сумму коэффициентов в уравнении: S + KClO3 + H2O = Cl2 + K2SO4 + H2SO4

Химия
Подберите коэффициенты в уравнении методом электронного баланса, в ответе укажите сумму коэффициентов в уравнении: S + KClO3 + H2O = Cl2 + K2SO4 + H2SO4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5S + 6KClO3 +2 H2O = Cl2 + 3K2SO4 + 2H2SO4S(0) -6e = S(+6)           5   в-ль, ок-ие2Cl(+5) +10e = Cl2(0)   3   ок-ль, в-иеCумма коэффициентов 19

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