Подберите коэффициенты в уравнении методом электронного баланса, в ответе укажите сумму коэффициентов в уравнении: S + KClO3 + H2O = Cl2 + K2SO4 + H2SO4

Химия

Подберите коэффициенты в уравнении методом электронного баланса, в ответе укажите сумму коэффициентов в уравнении: S + KClO3 + H2O = Cl2 + K2SO4 + H2SO4

Автор: Гость