Скорость отрыва самолета от земли при взлете 280км/ч , а длина разбега 1200 метров . На??ти ускорение и время взлета

Физика
Скорость отрыва самолета от земли при взлете 280км/ч , а длина разбега 1200 метров . На??ти ускорение и время взлета
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=v0 + at s = s0 + v0* t + a*t^2 / 2 так как v0 = 0 m/c и s0 = 0 m s = 1200 m имеем: v=at  1200 = a*t^2 / 2 t = v / a  1200 = a* (v^2 / a^2) / 2  ==> 1200 = v^2 / (2*a)  a = v^2 / 2400 a = (2800/ 36)^2 / 2400 = 2.52 m/c^2 t = v / a t = 2800 / (2.52 * 36) = 30.86 c
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