Скорость отрыва самолета от земли при взлете 280км/ч , а длина разбега 1200 метров . На??ти ускорение и время взлета
Физика
Скорость отрыва самолета от земли при взлете 280км/ч , а длина разбега 1200 метров . На??ти ускорение и время взлета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=v0 + at s = s0 + v0* t + a*t^2 / 2 так как v0 = 0 m/c и s0 = 0 m s = 1200 m имеем: v=at 1200 = a*t^2 / 2 t = v / a 1200 = a* (v^2 / a^2) / 2 ==> 1200 = v^2 / (2*a) a = v^2 / 2400 a = (2800/ 36)^2 / 2400 = 2.52 m/c^2 t = v / a t = 2800 / (2.52 * 36) = 30.86 c
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