Скорость отрыва самолета от земли при взлете 280км/ч , а длина разбега 1200 метров . На??ти ускорение и время взлета

Физика

Скорость отрыва самолета от земли при взлете 280км/ч , а длина разбега 1200 метров . На??ти ускорение и время взлета

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