Вычислите применяя распределительное свойство умножения
Математика
Вычислите применяя распределительное свойство умножения
Ответ(ы):
Гость:
1) 3 3/4*(1 2/3 + 1/3) = 3 3/4 * 2 = 6 3/4 2) 1 2/5*(2 5/7 - 3/14) = 1 2/5 * ( 2 10/14 - 3/14) = 1 2/5* 2 7/14 = 1 2/5* 2 1/2 = = 7/5*5/2 = 7/2 = 2 1/2 3) 1/9*(1 5/6 - 1 1/3) = 1/9* (1 5/6 - 1 2/6) = 1/9*3/6= 1/9*1/2=1/18 4) 3/5*(1 3/8 - 1/8) = 3/5* 1 2/8 = 3/5*1 1/4 = 3/5*5/4 = 3/4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Приведите дроби к общему знаменателю равному произведению знаменателей; приведи??е эти же дроби к наименьшему общему знаменателю: а) 1/4 и 1/6; б) ...
Математика
Какие измерения надо провести чтобы определить какую примерно площадь занимает здание школы а)без пришкольного участка б)вместе с пришкольным участ...
Русский язык
Тропинка-тропа, ты меня подвела! Какою ты крепкой, тропинка, была! Но дождик прошёл. я повсюду брожу. И только тропинку свою обхожу. На свободных...
Русский язык