Пчела далеко за медком далеко летает составит рассказ помагите мне

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Пчела далеко за медком далеко летает составит рассказ помагите мне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пчела летает далеко за мёдом.
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