Одна сторона прямоугольника равна 15 м другая его сторона по сравнению другой на 3 ?? больше
Геометрия
Одна сторона прямоугольника равна 15 м другая его сторона по сравнению другой на 3 ?? больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 сторона=18м Рпряиоугольника=(15+18)2=66 Sпрямоугольника=15*18=270
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