Одна сторона прямоугольника равна 15 м другая его сторона по сравнению другой на 3 ?? больше

Геометрия
Одна сторона прямоугольника равна 15 м другая его сторона по сравнению другой на 3 ?? больше
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 сторона=18м Рпряиоугольника=(15+18)2=66 Sпрямоугольника=15*18=270
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажи спряжения Наступила, голубеет, светит, греет, тает, свисает, чирикает, кажется, ищет, радуется. Помогите!
Ответить
Музыка
Придумать не большой рассказ к пьесе Э.Грига в пещере горного короля
Ответить
Биология
6. Корнеплод — это а) корень и плод одновременно б) видоизмененный главный корен?? в) видоизмененный боковой корень г) видоизмененный прида...
Ответить
Математика
Решите задачу 272 пожалуйста
Ответить
Русский язык
Родственные слова к слову дедушка, тетя, мама
Ответить