Придумать не большой рассказ к пьесе Э.Грига в пещере горного короля

Музыка
Придумать не большой рассказ к пьесе Э.Грига в пещере горного короля
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гномы держали долгий путь до пещеры горного короля они любовались природой. Вот гномы пришли и начали танцевать вокруг большого пламя (огня). Там были чёртики и много другой нечести . Вот обряд закончился . Все преведствуют горного короля . Поставь если помогла!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
6. Корнеплод — это а) корень и плод одновременно б) видоизмененный главный корен?? в) видоизмененный боковой корень г) видоизмененный прида...
Ответить
Математика
Решите задачу 272 пожалуйста
Ответить
Русский язык
Родственные слова к слову дедушка, тетя, мама
Ответить
Алгебра
Почему первобытные художники рисовали руку на теле животного
Ответить
Математика
Математика 11 класс. срочно с решением. очень надо задание 61:66
Ответить