Придумать не большой рассказ к пьесе Э.Грига в пещере горного короля
Музыка
Придумать не большой рассказ к пьесе Э.Грига в пещере горного короля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гномы держали долгий путь до пещеры горного короля они любовались природой. Вот гномы пришли и начали танцевать вокруг большого пламя (огня). Там были чёртики и много другой нечести . Вот обряд закончился . Все преведствуют горного короля . Поставь если помогла!!!
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