Придумать не большой рассказ к пьесе Э.Грига в пещере горного короля

Гость: Гость:

Гномы держали долгий путь до пещеры горного короля они любовались природой. Вот гномы пришли и начали танцевать вокруг большого пламя (огня). Там были чёртики и много другой нечести . Вот обряд закончился . Все преведствуют горного короля . Поставь если помогла!!!