Укажи спряжения Наступила, голубеет, светит, греет, тает, свисает, чирикает, кажется, ищет, радуется. Помогите!

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Укажи спряжения Наступила, голубеет, светит, греет, тает, свисает, чирикает, кажется, ищет, радуется. Помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила(2 спр.),голубеет(1 спр),светит(2 спр.),греет(1 спр.),тает(1 спр),свисает(1 спр.),чирикает(1 спр),кажется(1 спр),ищет(1 спр),радуется(1 спр)
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