Найдите НОД числителя и знаменателя дроби 120/300 и сократите её. сократите дроби: 10/15, 12/18 и 24/48
Математика
Найдите НОД числителя и знаменателя дроби 120/300 и сократите её. сократите дроби: 10/15, 12/18 и 24/48
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120/300 - НОД 60 120/300=2/5 10/15 - НОД - 5 10/15=2/3 12/18 - НОД - 6 12/18=2/3 24/48 - НОД - 24 24/48=1/2
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