Найдите НОД числителя и знаменателя дроби 120/300 и сократите её. сократите дроби: 10/15, 12/18 и 24/48

Математика

Найдите НОД числителя и знаменателя дроби 120/300 и сократите её. сократите дроби: 10/15, 12/18 и 24/48

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